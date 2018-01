Demitida, servidora com HIV terá indenização maior

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou a Superintendência de Controle de Endemias (Sucen), ligada à Secretaria da Saúde de São Paulo, a pagar indenização por danos morais a uma servidora demitida sem justa causa, em 1997, por ter contraído HIV, o vírus da aids. Dez anos depois, a indenização foi definida em R$ 50 mil. Esse valor é 14 vezes maior do que o estipulado pelo Tribunal de Justiça do Estado, que havia definido que ela receberia o correspondente a dez vezes o salário da época, contratada como visitadora sanitária. As circunstâncias da demissão foram a razão central para o aumento da indenização. A Secretaria da Saúde não vai contestar a ação. A servidora C.A.P. - o nome é mantido em sigilo - estava grávida à época e descobriu que tinha aids quando fazia exames durante o pré-natal. O marido fez exame de sangue e também descobriu ser portador do vírus. O filho do casal acabou nascendo com o vírus. A secretaria só foi informada que a servidora era portadora do vírus quando a servidora tentava sacar os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o que podia fazer por ser portadora do HIV. Como havia erros nos depósitos, a secretaria foi notificada. Apesar do filho recém-nascido e de enfrentar a doença, a Secen a demitiu. "Essa circunstância é especialmente cruel", classificou a ministra do STJ Nancy Andrighi, relatora do recurso que pedia o aumento da indenização, aprovado por unanimidade pelo STJ. "Como se não bastasse a luta que o casal passou, não apenas para manter sua união, mas para prolongar sua própria vida (...), como se não bastassem todas as dificuldades que a descoberta da doença traria a qualquer pessoa, a recorrente ainda teve de suportar uma agonia maior: também estava em risco o seu próprio filho", enfatizou a ministra. "É muito difícil imaginar uma situação de maior agonia para um ser humano. A recorrida (Sucen), porém, conseguiu a façanha: demitiu a recorrente em meio a todo esse turbilhão. Somou-se, com isso, a todo o desespero da recorrente, também a expectativa de não mais poder contar sequer com sua renda mensal", acrescentou no seu voto. DANO PROVOCADO Um atenuante nessa situação seria o fato de a secretaria ter readmitido a servidora depois que o Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde de São Paulo interveio para mantê-la no cargo. Mas os ministros consideraram que o dano já estava provocado. "O fato de a recorrente (a servidora) ter sido readmitida poucos meses após sua demissão não elimina o dano moral que lhe foi causado. Os meses pelos quais perdurou a sua situação de desespero, de agonia, de ansiedade, foram os meses em que cuidava de seu filho, ainda bebê", afirmou a ministra na decisão.