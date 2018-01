Delícias no espeto

Ela toma conta do salão. Cida, a robateira do Hanadoki, é imponente e chama a atenção tanto pelo penteado exótico como pela excelência dos espetos que tira de sua ?churrasqueira?. Instalada abaixo da clientela, que fica um degrau acima em volta do balcão, ela seleciona os ingredientes, monta as robatas e deixa tudo no ponto para deleite da freguesia. ?Aprendi todos os segredos dos molhos e dos temperos das robatas com um patrão japonês, mas não posso revelar nada?, diz Cida. As robatas dela só empatam em audiência com o aquário do restaurante, onde tem de tudo, até um mini tubarão e um polvo. Já no Temaki?n Roll, o jovem chef Beto Ciavaglia trocou o trabalho em uma loja de aquários pela bancada de sushiman. A especialidade da casa, como o nome indica, são os temakis, mas há rodízio de sushis e combinados com preços muito atraentes para um restaurante japonês. ?Eu faço robatas só para eventos?, avisa. No hotel InterContinental São Paulo, a novidade não está no espeto. Mas algumas delícias da cozinha japonesas agora são oferecidas pelo sushiman Yasuo Asai, que assumiu recentemente a consultoria do sushi bar do restaurante Tarsila. Já no Giallo Restaurante, do hotel Tryp Higienópolis, o destaque fica para o chef Edimilson Lima, que foi o terceiro colocado no Concurso Gastronômico Sindirações COAqua 2006, realizado no dia 25 de outubro no Novotel Center Norte. Em suas criações, sempre une temperos e ervas variados ,com frutas e condimentos que dão um toque diferente aos pratos do cardápio. Hanadoki: R. Artur Ramos, 395 Temaki?n Roll: R. Dr. Cândido Espinheira, 445, 3375-0990 Giallo: R. Maranhão, 371, 3665-8200 Tarsila: Al. Santos, 1.123, 3179-2555 RECEITAS Risoto de Cachaça Chef Edimilson Lima Giallo Restaurante Chef do Giallo Restaurante, hotel Tryp Higienópolis, Edimilson Lima foi o terceiro colocado no Concurso Gastronômico Sindirações COAqua 2006, com o Dueto Tropical (tilapía com camarão acompanhado de pupuia in natura ao molho de açaí). Um novo sucesso do cardápio é o risoto de cachaça. INGREDIENTES 200g de arroz arbóreo, 100g de peito de peru, 100g de champignon, 50g de manteiga com sal, 50g de parmesão ralado, 150ml de cachaça, 200ml de vinho branco. PREPARO Preparar o arroz, cozinhando no vinho branco, deixando num ponto de pré cozimento. Acrescentar o champignon, o peito de peru, a manteiga e ir mexendo. Finalizar com a cachaça. Colocar minutos antes de servir o parmesão. Molho verde para robatas do Hanadoki 4h30min INGREDIENTES ajinomoto 1 colher; manteiga 3 colheres (sopa); salsinha bem picada 2 colheres (sopa); sal 1 colher; alho picado 2 colheres (sopa); saquê 1 colher (sopa) PREPARO Derreter a manteiga e acrescentar os demais ingredientes. É um molho básico que serve para robatas de carne ou legumes. A simplicidade da receita contrasta com a suntuosidade da mesa de robatas, no centro da qual a robateira Cida comanda a saída dos espetinhos com um maestro a reger uma orquestra. Os segredos da culinária japonesa ela aprendeu com um antigo chefe. Consguir dela uma de suas famosas receitas de molho de robata é raro. Molho de robata do Temaki?n Roll 4h30min INGREDIENTES molho de soja 200ml; vinagre de arroz 50ml; saquê mirim 50ml; cebola grande cortada em tiras; açúcar 2 colheres (sopa); gengibre 30g; cebolinha 100g; alho-porro 100g; azeite de oliva 1 colher (sopa) PREPARO Para fazer o molho que acompanha as robatas que serve em eventos e festas fechadas, o sushiman Beto Ciavaglia, do recém-inaugurado Temakin? Roll, mistura todos os ingredientes da receita e coloca pimenta a gosto.