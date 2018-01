Delícias das antigas

Sonhos Tempo de preparo: 2 horas Rendimento: cerca de 30 sonhos Ingredientes: 1 xícara (chá) de leite 2 tabletes (30 g) de fermento biológico 100 g de açúcar farinha de trigo o quanto baste (cerca de 1/2 quilo) 120 g de manteiga 5 ovos inteiros 1 gema (reserve a clara) 1 cálice de rum erca de 250 g de goiabada cremosa óleo para fritar açúcar para empanar Preparo: 1. Numa tigela, coloque o leite, o fermento, 1 colher (sopa) do açúcar e farinha até formar um mingau grosso. Tampe e deixe em um local abafado, até crescer e ficar arredondado. 2. Depois que a mistura crescer, junte a manteiga, os ovos, a gema, o rum e o açúcar restante. Misture bem. Vá juntando a farinha aos poucos, amassando bem, até obter uma massa que desgrude das mãos. 3. Coloque a massa numa tigela, cubra com um pano e deixe em local protegido de vento até crescer novamente. 4. Retire um pedaço da massa e abra com um rolo, numa superfície enfarinhada, até ficar com cerca de 0,5 cm de espessura. Com um cortador apropriado, corte rodelas com 8 cm de diâmetro. Coloque-as sobre um pano de prato limpo. 5. Repita a operação até terminar de abrir toda a massa. Junte os retalhos, amasse novamente, abra e faça novas rodelas. 6. Coloque no meio de uma rodela de massa 1 colher (café) de goiabada. Com um pincel, espalhe clara ao redor de toda a rodela. Cubra com outra rodela e aperte delicadamente para que o recheio não saia na hora de fritar. 7. Monte todos os sonhos e, depois, frite-os aos poucos em óleo quente. Frite primeiro de um lado, depois, vire e frite do outro. Retire e escorra em papel toalha. Por último, passe os sonhos no açúcar refinado e sirva em seguida. Custo: baixo Grau de dificuldade: médio Bolo de frutas Tempo de preparo: 2h30 Rendimento: 8 porções Ingredientes: Massa: 1 xícara (chá) de leite 1 tablete (15 g) de fermento biológico 100 g de açúcar farinha de trigo o quanto baste (cerca de 1/2 quilo) 120 g de manteiga 4 ovos 1 colher (sopa) de óleo Recheio: 1 colher (sopa) de manteiga 1 xícara (chá) de uva passas 1/2 cálice de rum 1/2 xícara (chá) de açúcar cristal 1 colher (sopa) de chocolate em pó 1 colher (sopa) de canela em pó Preparo: 1. Misture o leite, o fermento, 1 colher (sopa) do açúcar e um pouco de farinha numa tigela, até formar um mingau grosso. Tampe com um pano e deixe descansar em local sem vento, até crescer. 2. Junte a manteiga, os ovos, óleo e o açúcar restante, e vá acrescentando a farinha, misturando bem, até obter uma massa mais mole, que ainda grude um pouco nas mãos, senão o bolo vai ficar duro. 3. Numa superfície enfarinhada, abra a massa com um rolo, até formar um quadrado com cerca de 40 cm de lado e 2,5 cm de espessura. 4. Espalhe sobre este quadrado pedacinhos de manteiga e as passas previamente molhadas no rum. 5. Misture o açúcar, o chocolate e a canela, e polvilhe sobre a massa. 6. Enrole como rocambole, sem apertar. 7. Enfie uma faca amolada numa vasilha com farinha de trigo e corte o rocambole ao meio. Passe novamente a faca na farinha de trigo e corte cada metade do rocambole em três pedaços iguais. 8. Coloque os pedaços de rocambole numa fôrma de buraco no meio, com 24 cm de diâmetro, untada com manteiga, e deixe crescer até que os pedaços fiquem unidos. 9. Asse em forno médio, pré-aquecido, por cerca de 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e sirva. Custo: médio Grau de dificuldade: médio