Delicada narrativa sobre Alzheimer

A angústia, a raiva, o ódio, a revolta por ver a mãe enlouquecer, vítima de Alzheimer e outras duas formas de demência senil, saíram aos borbotões do computador da escritora Heloísa Seixas. O Lugar Escuro, que chega amanhã às livrarias pela editora Objetiva, narra o calvário que enfrenta desde 2002 quando sua mãe, Maria Angélica, mergulhou no que ela chama de um mundo de sombras, levada pelo Alzheimer. Maria Angélica, hoje com 84 anos, está 20 quilos mais magra. Já não reconhece ninguém, não anda, é cuidada 24 horas por dia por duas acompanhantes e toma três comprimidos de Frontal por dia para controlar a ansiedade. Sua memória se restringe às letras de músicas de Carmen Miranda e Francisco Alves. "Minha mãe hoje é uma criança. Uma criança triste", define Heloísa. O Lugar Escuro ajudou Heloísa, mulher do também escritor Ruy Castro, a entender como a vida dela e da mãe viraram de cabeça para baixo desde aquela manhã de sábado, em 16 de fevereiro de 2002. Maria Angélica tinha acabado de voltar ao apartamento no Leblon, no Rio, onde morava com a filha e a neta, depois de uma viagem a Caxambu (MG). Parecia ótima. Até que soltou a frase "vou descer para tomar café da manhã". "Ali foi o marco zero. Ela achava que ainda estava viajando. Minha mãe começava a trilhar seu caminho de sombras", lembra Heloísa. Depois vieram as fases das manias, das confusões mentais (chegou a beber água sanitária achando que era leite), da depressão e do medo. Quando ainda não estava totalmente tomada pelo Alzheimer - num dos momentos em que chegou a ferir os joelhos procurando pela casa alguma coisa que ela não sabia o que era -, Maria Angélica admitiu para a filha: "Eu sei que estou enlouquecendo. Eu devia me matar." Nunca tentou. Mas a doença aniquilou sua personalidade e quase levou à loucura também a filha. "Tive raiva, ódio, revolta. Primeiro porque eu não entendia. Achava que ela estava ficando velha. Quando procurei o neurologista, acho que ela já estava havia uns cinco anos nesse processo lento." A raiva e o desespero de Heloísa são descritos no livro com detalhes. Na verdade, O Lugar Escuro revela intimidades da família mesmo antes da doença. Heloísa conta seus rancores com a mãe, a preferência pelo irmão e a separação dos pais. PACIFICAÇÃO Ao longo do livro, Heloísa narra seu processo de paz com a mãe. "Só o fato de já ter me reconciliado com ela permitiu que eu escrevesse esse livro. Esses últimos cinco anos são um processo de aprimoramento. O livro veio acabar de me pacificar." Heloísa nunca teve coragem de colocar a mãe numa instituição para idosos. Acha que ela se sentiria mais desamparada. Principalmente porque, todos os dias, quando vê a filha, Maria Angélica abre o sorriso e olha para Heloísa com um olhar, segundo ela, de amor absoluto. TRECHO Heloísa Seixas Escritora "Em outros momentos, em vez de lamúrias, ela parece só ter amor dentro de si (...). Ao me ver entrar, abre um sorriso beatífico: ?Venha cá, me dê um beijo. (...) E mesmo que eu me sente a seu lado, continua me puxando pela mão e pedindo: ?Fique aqui comigo.? ?Mãe, eu já estou aqui.? Ela insiste e aponta o próprio peito: ?Mas é aqui que eu quero que você fique.?"