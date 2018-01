Degelo abre rota de navegação no Ártico

O degelo causado pelo aquecimento climático tornou navegável pela 1ª vez a chamada rota do noroeste, que liga os oceanos Atlântico e Pacífico através do Pólo Norte, segundo observações feitas pelos satélites da Agência Espacial Européia (ESA). As observações espaciais da massa polar, iniciadas há quase 30 anos, nunca tinham registrado que a rota - até então congelada - estivesse aberta para navegação. Os analistas da ESA destacam a rapidez do degelo nos últimos dez anos e lembram que especialistas da ONU já apontaram que, no ritmo atual, o gelo do Ártico derreteria totalmente até 2070.