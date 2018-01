Defesa critica sensacionalismo

O advogado vê com naturalidade o fato de a juíza da 16.ª Vara Criminal ter solicitado cópia do relatório antes de decidir sobre o pedido de reconsideração do decreto de prisão contra Abdelmassih. "O Cremesp, quando determinou a sindicância, já poderia ter determinado a suspensão do dr. Roger. Não o fez porque não havia elementos", diz Oliveira Lima. "Só após a prisão e o sensacionalismo gerado em torno do caso é que a entidade foi no canto da sereia para aplaudir uma parcela da opinião pública."