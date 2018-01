Decoração de Natal fica ''''verde''''

Para muitos parisienses e turistas, a tradicional iluminação de Natal da Avenida Champs-Elysées, em Paris, está mais discreta em 2007. Para outros, brilha como nunca. Pela primeira vez, a decoração utiliza lâmpadas de baixo consumo, de última geração. Elas permitem a economia de 70% de energia em relação ao gasto no ano passado, segundo a Gaz de France, a estatal de energia que patrocina os enfeites. A iniciativa não é a única em curso na França para reduzir o consumo e conter as emissões de gases do efeito estufa. Em Bartignolles, no nordeste da capital, está sendo projetado o primeiro "éco-quartier", um "bairro ecológico" de Paris. A partir de 2010, um parque de 10 hectares, três escolas, duas creches, escritórios e 3,5 mil apartamentos para 15 mil moradores serão construídos. Todo o bairro será projetado levando em consideração novas técnicas de engenharia e arquitetura que permitam a redução do consumo de energia. E a fonte de eletricidade será, obrigatoriamente, renovável.