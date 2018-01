Decoração a caráter

Fim de ano é época de correria, e nem sempre há tempo para decorar os ambientes da forma ideal. Para solucionar esse problema, a decoradora Fernanda Elias de Andrade cria o cenário ao gosto do cliente, tanto em residências como em empresas. Apesar de trabalhar há 15 anos com decoração, esse é o primeiro ano em que ela está criando cenários para o Natal. ?É um momento de confraternização, união, reflexão?, fala. ?Por isso deve ter uma decoração adequada, para fecharmos o ano com chave de ouro.? Ela decora mesas, árvores, qualquer cantinho, ou então monta um cenário completo. O interessante é que aproveita os enfeites que a pessoa já tem em casa. ?Visito o local, analiso o que a pessoa tem e vejo o que está faltando?, explica. O orçamento varia. De forma geral, a visita custa R$ 70, e cada hora de trabalho, R$ 150. Contato: Fernanda Elias de Andrade: tel.: 9980-7775