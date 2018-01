Debatendo economia solidária, Festival Percurso tem shows de BaianaSystem e Flora Matos

A banda BaianaSystem Foto: Divulgação

Com a proposta de movimentar a região do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, com ações de empreendedorismo, economia solidária e shows musicais, o Festival Percurso promove sua terceira edição neste sábado, 23. Entre as atrações, está a banda BaianaSystem, uma das sensações da música independente produzida na Bahia, e os rappers Flora Matos e Rico Dalasam.

O festival gratuito acontece na Praça do Campo Limo, das 9h às 22h. Uma das principais atrações do evento, a BaianaSystem sobe ao palco pela turnê do novo disco, 'Duas Cidades'. Considerada uma das principais MCs brasileira, a brasiliense radicada em São Paulo Flora Matos mostra a força do hip hop feminino no Brasil. Sobem ao palco ainda Rico Dalasam, Camila Brasil, Amanda NegraSim, Coral Guarani, Maracatu Baque Atitude e Discotecagem com Zinho Trindade e Eduardo Brecho (Alafia).

A MC Flora Matos Foto:

Durante o evento, também será lançado o livro 'Redes Periféricas - Juventude, Mulheres e Arranjos Culturais', que conta a experiência de economia solidária e a rede de apoio promovida por entidades que atuam na periferia, como a União Popular de Mulheres (UPM). Haverá ainda uma tenda dedicada a debates e oficinas de fotografia, culinária, teatro, dança, design, e grafite. Ao todo, estarão instaladas 115 barracas de comida e artesanato da população da região.

Confira a programação musical completa do festival:

Das 9h às 12h - Abertura com a União Popular de Mulheres

10h - Núcleos de Convivência de Idosos - vida ativa, alegria pura e vitória

12h - Coral Guarani

14h - Zuleica e Banda

15h45 - Amanda Negrasim

16h45 - Camila Brasil

17h45 - Rico Dalasam

19h - Cooperifa

19h30 - Flora Matos

20h30 - Cooperifa

21h - BaianaSystem

Serviço

Festival Percurso

Das 9h às 22h

Praça de Campo Limpo, R. Dr. Joviano Pachêco de Aguirre, 17, São Paulo

Entrada Gratuita