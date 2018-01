Debate sobre educação será hoje

O ministro da Educação, Fernando Haddad, e o secretário estadual Paulo Renato Souza participam hoje, a partir das 10h30, de um debate no auditório do Grupo Estado para tratar da formação de professores no País. Considerada um dos principais problemas da educação pública brasileira, a qualidade da formação dos docentes tem sido motivo de projetos e ações tanto do MEC como da secretaria estadual de São Paulo. Recentemente, o governo federal lançou um pacote com medidas que vão desde o aumento de vagas em cursos superiores até o repasse de recursos para complementar o piso salarial. Em São Paulo, um dos pontos polêmicos têm sido os professores temporários, que são cerca de 110 mil no Estado. Flashes ao vivo do evento estarão disponíveis no suplemento de educação do Estadao.com.br (www.estadao.com.br/pontoedu) e também na programação da Rádio Eldorado. Depois, o vídeo com a íntegra do debate estará disponível na TV Estadão.