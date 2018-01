Os nomes dos gêmeos Dean & Dan Caten circulam nos últimos dias pelo País. Para insiders, são os estilistas da italiana DSquared². De onde vem para onde vão e fazer o quê? ?De Toronto para Milão e de Milão para o Brasil para vender nossas roupas que são chamadas de cool destribalizadas ou acidentalmente chic?, diz . ?Kate Moss, Lenny Kravitz e Mila Jovovich representam a idéia. Misturam uma camiseta com um jeans e uma gravata ou um short bem justo e curto com uma malha jogada. É quando você não tenta ser algo pela roupa, mas a usa numa mistura non chalant. Modelos fazem isso bem porque ganham dos designers peças que valem US$ 5 mil e como não pagaram por elas, não têm pudor em misturá-las com um jeans de US$ 10?, explica Dan. O melhor que fazem: os jeans, superbem cortados e com modelos ímpares. ?Fizemos um inspirado em hip-hop, com cavalo bem baixo e justo na perna que copiaram absurdamente por aí?, conta Dean, que é representado pelo Grupo Diesel e no Brasil, por Esber Hajli. Começaram a carreira em 95, quando chegaram a Milão para tentar trabalhar como estilistas em uma fábrica de roupas para homens . Não deu certo. Juntaram dinheiro por três anos e fizeram uma coleção de 35 peças. Era um momento minimalista e o showroom que os representaria, super Jil Sander, dispensou-os. Foram com as peças debaixo do braço para uma feira francesa. Venderam tudo. Tomaram um empréstimo para dobrar a coleção, que um amigo, o produtor James King, entregou a Madonna como presente. Ela usou as calças e t-shirts em clipes do World Tour e... boom! Começaram a fazer feminino, estão para abrir uma loja na Via Verdi, em Milão, e lançar seu primeiro perfume. ?Tudo isso em dez anos, parece pouco. Mas é muito tempo?, diz Dan que começa o namoro com o Brasil vendendo na Daslu. 5 minutos com Felipe Hirsch Carioca, mas curitibano de coração, Felipe Hirsch estréia dia 9 ´A Educação Sentimental do Vampiro´. No Teatro Sesi. 1. Enfurnado em Curitiba para concentrar-se, você ensaia enfim a primeira peça de um autor brasileiro. Tirando meus textos, escrevi muito para a Sutil Cia. de Teatro e agora estou fazendo Dalton Trevisan. Ele é muito ligado à minha vida, gosto de me sentir como seu porta-voz. Três quartos dos críticos o consideram o maior contista do século. Curitibano como Paulo Leminski, que montarei no fim do ano. 2. E qual a essência do texto de Dalton? Não tem trama, está na linha de ´Avenida Dropsie´. O Dalton é contista, desvenda tipos. Acho que é um observador, um vampiro pela clausura que mantém em relação à vida, muito influenciado por Kafka e Chekhov. Escreve sem filosofias, tem capacidade enorme de se esconder nas entrelinhas. 3. Meio como vc..... Heheheheheheh 4. O cenário é da Daniela Thomas e no elenco está o ator Guilherme Weber... A Sutil faz 15 anos e é inevitável estarmos juntos. As comemorações ocorrem em junho, com exposição, livro e apresentação de ´Temporada de Gripe, Avenida Dropsie´ e ´A Educação Sentimental do Vampiro´ Coroa Duque de York, príncipe Andrew, chega ao Brasil dia 11. A visita é oficial, mas terá seu côté de ferveção. Em São Paulo, Ana Paula Junqueira organiza jantar em sua casa para o príncipe e a Câmara de Comércio Britânica convida para um Gala Dinner no Grand Hyatt, dia 17. No Rio, o Consulado Britânico organiza coquetel em comemoração ao aniversário da Rainha, dia 12, no Copacabana Palace, onde o Príncipe fica hospedado. Andrew, que representa o Reino Unido para Comércio Internacional, deve também encontrar-se com Lula. Uma exigência: visita à Embraer para conhecer a linha de produção da fábrica. Do bem Se há um negócio que deixe Nizan Guanaes de peito inflado é ter abraçado a Escola Estadual Francisco Brasiliense Fusco, em Campo Limpo, cercada por três favelas, investindo R$ 5 milhões. ?Quero transformá-la em uma das melhores escolas do País e a médio prazo torná-la bilingüe?, diz. Desde que o Grupo Ypy, discretamente em 2006, começou a trabalhar na escola, houve redução de violência e evasão escolar. Nizan termina agora a segunda etapa do trabalho, capacitando professores e construindo um lab com 50 computadores, brinquedoteca, sala de música e um jardim assinado voluntariamente por Isabel Duprat. ?O objetivo de tudo isso é capacitar alunos para trabalhar na África, Dm9DDB, Loducca, MPM e Tudo Eventos, as empresas do grupo?, diz.