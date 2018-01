De volta aos 80

SOFISTICAÇÃO

Em tons escuros, o brilho fica sofisticado. Regata de paetês Pitanga (R$ 192,00), calça de tricoline Lez a Lez (R$ 270,00), sandália de couro Empório Naka (R$ 190,00), anel de prata com strass Camila Klein (R$ 224,00)

DELICADEZA

Nas cores claras, os paetês adquirem leveza. Vestido de tule com paetês Bob Store (R$ 799,00), sapato de camurça com verniz Schutz (R$ 330,00), pulseira (R$ 692,00) e brinco de prata com pedras (R$ 336,00), ambos de Camila Klein

TOQUE FASHION

Combinado com blusinhas despojadas, o brilho adquire modernidade. Regata de algodão Pop Up Store (R$ 80,00), saia de paetês Pelu (R$ 676,00), peep toe de paetês Cristófoli (R$ 200,00), colar de pedras e resina Barbara Bella (R$ 966,00), bolsa carteira de paetês Carmen Steffens (R$ 350,00)

ALTA VOLTAGEM

Look glamouroso, para você chamar a atenção na balada e se esbaldar na pista de dança. Calça pantalona de paetês Ka (R$ 698,00), body de lycra tomara que caia Doc Dog (R$ 296,00), bracelete de metal Trudy’s (R$ 33,00)

VERSÁTIL

A modelagem bem comportada deixa o look adequado a qualquer situação. Vestido de paetês Pitanga (R$ 385,00), peep toe de couro Carmim (R$ 436,00), pulseira de miçangas Accessorize (R$ 28,00)

INSPIRAÇÃO NO ROCK

Colete de paêtes Pitanga (R$ 264,00), t-shirt estampada Doc Dog (R$ 197,00), legging de lycra Lulu (R$ 132,00), peep toe de croco Ângela di Verbeno (R$ 799,00), máxicolar com pérolas e pedra Lool (R$ 275,00)

ONDE ACHAR:

Acessórios Modernos: tel.: 3083- 0011

Accessorize: tel.: 3061-5136

Ângela di Verbeno: tel.: (51) 3268-4291

Barbara Bela: tel.: (31) 3291-0773

Bob Store: tel.: 3815 8569

Camila Klein: tel.: 5189 - 4908

Carmen Steffens: tel.: 3061 3602

Carmim: tel.: 3082- 8073

Doc Dog: tel.: 3031-2444

Empório Naka: tel.: 3842-6048

KA: tel.: (21) 2247-2768

Lez a Lez: tel.: (47) 3372-1144

Lulu: tel.: 5097-9776

Pelu: tel.: 3891-1229

Pitanga: tel.: 2797-9999

Pop Up Store: tel.: 3061-2626

Schutz: tel.: 3032-7898

Trudy’s: tel.: 3081-2920