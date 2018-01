De volta ao passado

Navy eterno Regata de algodão R$ 26 B. Luxo 3062-6479. Saia de sarja R$ 57 Juisi By Licquor 3063-5766. Óculos R$ 150 Yves Saint Laurent no Minha Avó Tinha 3865-1759. Cinto de couro R$ 38, bolsa de couro R$ 64 Juisi By Licquor 3063-5766