De volta à forma

Perder peso e voltar à antiga forma depois de dar à luz é bem menos complicado do que parece. Embora seja uma fase difícil, especialmente para as mães de primeira viagem, é possível sim dar conta da maternidade sem se esquecer de si mesma. Passadas as primeiras semanas, e com o consentimento do médico, a mulher já pode retomar a maior parte de suas atividades.

Segundo o ginecologista e obstetra Maurício Simões Abrão, professor da Universidade de São Paulo (USP), nos primeiros sete dias após o nascimento do bebê, a ordem geral é repousar, principalmente para as que se submeteram a uma cesareana. A partir daí, a mulher pode se movimentar no ambiente doméstico. "Após esse período, a mãe já pode voltar a dirigir e fazer caminhadas mais leves."

Atividades físicas normais só são liberadas depois de 30 (parto normal) ou 40 dias (cesárea). No entanto, o médico adverte que os exercícios devem ser realizados com muita cautela, uma vez que práticas aeróbicas intensas podem diminuir a produção de leite.

Do ponto de vista físico, a recuperação é mais lenta nos casos de cesárea. "Logo nos primeiros dias, as mulheres que tiveram um parto normal com episiotomia (cortes no períneo para facilitar a expulsão do bebê) têm uma sensibilidade maior nessa região, o que dura apenas alguns dias; já na cesareana, a sensibilidade na região do corte e as dores abdominais persistem por mais tempo", informa Abrão.

Geralmente, os pontos que são dados na episiotomia são absorvíveis, isto é, não necessitam que sejam retirados, e os cuidados locais são realizados com antissépticos. No caso de haver dor, o médico indica a aplicação de gelo ou analgésicos locais. Caso os pontos da cesárea não sejam absorvíveis, são retirados de sete a dez dias após o procedimento. Nos primeiros três a quatro dias, evita-se molhar a cicatriz e usa-se apenas antissépticos locais.

A coordenadora de natação da academia Competition, Alessandra Toassa, indica exercícios físicos mais comedidos para as mulheres que deram à luz, como a hidroginástica, que é uma prática sem impactos. Caminhadas e alongamento também são recomendados. "Mesmo quem tem uma condição física melhor necessita retomar as atividades com bastante cuidado, de forma moderada, pois o corpo ainda está sob o efeito de hormônios. Há uma maior frouxidão nos ligamentos e uma perda de força muscular", adverte. Por outro lado, Alessandra destaca que os exercícios físicos são muito importantes, pois auxiliam na prevenção da depressão pós-parto, além de melhorarem a autoestima e o bem-estar da mãe.

A assessora de imprensa Ines Gianni, de 36 anos, mãe de Valentina, de 1 ano e 5 meses, arrepende-se de ter retomado os exercícios físicos há apenas dois meses. "Como não tenho babá e trabalho em casa, fico muito envolvida com minha filha e isso fez com que me acomodasse um pouco." Voltou a correr, atividade que praticava antes de engravidar, durante uma hora por dia. "Já estava com meu peso normal, mas, com a atividade física, perdi medidas e melhorei meu condicionamento, o que é essencial, pois minha filha tem muita energia. Além da melhora na estética e saúde, enquanto corro, coloco as idéias em ordem, sinto que estou fazendo algo por mim, o que é muito saudável."

A psiquiatra Luciana Porto Cavalcante da Nóbrega, também de 36 anos, mãe de Sofia, de 1 ano e 7 meses, e de Otávio, de 3 meses, recorreu, após o primeiro parto, a exercícios em casa, com o auxílio do livro Em Forma com seu Bebê, de Mirian Clark, da Panda Books - que indica práticas para se fazer no ambiente doméstico, com uso de objetos do dia a dia, como cadeira de amamentação, pacote de fraldas, etc. No entanto, quando Sofia fez cinco meses, Luciana engravidou novamente e acabou interrompendo o programa. Hoje, três meses após o nascimento do segundo bebê e faltando apenas um quilo para voltar ao seu peso ideal, já retomou os exercícios em casa, seguindo o mesmo livro. "Gostei da proposta, porque você faz exercícios sem precisar sair e pode parar para atender o bebê, retomando-os depois."

MUITA ÁGUA

Quanto à alimentação, não convém, enquanto a mãe está amamentando, abolir o consumo de carboidratos, pois isso restringe a produção de leite. "É importante manter uma alimentação saudável, composta de frutas e vegetais, para fornecer vitaminas, minerais, fibras e água ao organismo", diz a nutricionista Beatriz Botequio. São recomendados carnes e laticínios magros, carboidratos na versão integral, gorduras saudáveis (azeite e castanhas) e muita água, pois nesse período a sede aumenta. O ideal é a mãe tomar dois copos de água enquanto amamenta seu bebê. A especialista recomenda que se evite a ingestão de álcool, que altera o odor e o sabor do leite materno, e aconselha o consumo de peixe três vezes por semana.

É interessante saber que, se a mãe retorna aos exercícios físicos nesse período, cada vez que ela se exercitar, deve esperar uma hora para amamentar, segundo Eneida Bittar, enfermeira, consultora e educadora em aleitamento materno pela Universidade de Los Angeles, na Califórnia. Isso porque o ácido lático, liberado durante a prática, altera o sabor do leite, que fica mais ácido. Além disso, a mulher deve seguir a orientação nutricional acima, uma vez que perde, diariamente, de 500 a 700 calorias, devido à produção do leite.

Na maternidade, as enfermeiras costumam ensinar as mães a amamentar e a dar banho no bebê. "Hoje, costuma-se colocar o bebê para mamar no peito da mãe logo nas primeiras horas de vida. Isso faz o organismo da mãe liberar a ocitocina, hormônio que auxilia a ejeção do leite", explica Eneida. A especialista adverte que visitas em demasia na maternidade dificultam o aprendizado da amamentação.

É normal a mãe sentir um certo desconforto nas primeira mamadas, mas, se houver dor, deve pedir orientação aos profissionais, ainda na maternidade. Vale lembrar que, entre 48 e 72 horas após o nascimento do bebê, há a chamada apojadura, um processo de endurecimento da mama, que fica mais quente e sensível à dor, sendo preparada para a drenagem do leite em volume maior. Como forma de aliviar a dor, deve-se massagear os seios em movimentos circulares várias vezes ao dia.