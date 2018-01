De papo pro ar

Daniela Thomas e Felipe Tassara são os responsáveis pela cenografia do prédio da Bienal. Inspirada nas florestas, uma das maiores representantes da biodiversidade brasileira, os profissionais armaram uma instalação gigantesca de toras de eucalipto, trazendo um pouco de verde para os fashionistas. No entanto, o que mais chama a atenção é o redário, onde o público pode se jogar em uma das mais de 30 redes espalhadas pela Bienal. Lá, é possível relaxar em redes vindas de diversas comunidades do País, reforçando a diversidade artesanal brasileira. A intenção, segundo os criadores, é fazer com que o público reflita e faça uma conexão com outra realidade, respeitando as diferenças. O perigo, no meio de tanta correria, é dar uma conferida nas redes e não conseguir sair de lá. A tentação é grande e a concorrência é forte. Nos horários de pico, tem até fila!