De olhos bem abertos

Engajada. A pedagoga Lucrécia Gomes se empenhou em colher o maior número de assinaturas possíveis para enviar o projeto ao Senado. Foto: Alex Silva/AE

Quando começaram as discussões do Projeto de Lei Ficha Limpa, em 2008, a pedagoga Lucrécia Gomes, 70 anos, cumpria um papel fundamental para conseguir emplacá-lo na sociedade e no Congresso. Junto com outros voluntários do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), ela passou a colher as assinaturas necessárias para enviar o projeto ao Senado. Ao todo, foram mais de 1 milhão coletadas na presença de eleitores e outras 5 milhões via a web. "A adesão foi surpreendente, sobretudo da população jovem", conta ela, que hoje comemora a aprovação da lei.

Depois de mais de 30 anos atuando como pedagoga, Lucrécia aposentou-se e, por conta de seu trabalho como educadora, conscientizando principalmente os jovens sobre a importância da participação política, viu-se engajada com a causa. Foi a maneira encontrada por ela para combater os "privilégios, nepotismo, corrupção e abuso de poder."

No início, dedicou-se ao acompanhamento do trabalho legislativo na Câmara Municipal de São Paulo, como voluntária do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), com o qual está comprometida há 12 anos. O MCCE tem como meta acompanhar o processo eleitoral, educando os cidadãos para o exercício do voto, e contribuir para o aperfeiçoamento do sistema político brasileiro.

Lucrécia participa de palestras, reuniões e debates. Em 2005, criou a ONG Policidadania, com, mais uma vez, o objetivo de conscientizar as pessoas politicamente. "Lá também colaboro com entidades ligadas ao meio ambiente", revela. No blog da entidade - http://policidadanialu.blogspot.com -, divulga temas relevantes do cenário político brasileiro, e reivindicações da sociedade civil.

A representante do MCCE lamenta o baixo índice de participação das mulheres no Poder Legislativo do País - 9% na Câmara Federal e 12% no Senado. E considera necessária uma percepção, por parte das eleitoras, da importância do voto feminino.

Conta que, a partir do dia 6, terça-feira, quando passa a ser permitida a propaganda eleitoral, o MCCE vai intensificar a vigilância sobre os abusos. "Acredito que todos os que têm propósitos de moralização política estarão atentos para evitar excessos na propaganda, e denunciarão, para que os culpados sejam punidos."

Na luta. Lisete Verillo faz sua parte atuando como diretora de combate à corrupção pela ONG Amarribo. Foto: Alex Silva/AE

Mapeamento e cobrança. Acompanhar o trabalho de vereadores e deputados estaduais de São Paulo é a missão do Movimento Voto Consciente. À frente da diretoria que cuida da Câmara Municipal, Sônia Barboza, 70 anos, conta que seu envolvimento com política remonta à época da escola. "Pertencia aos grupos de liderança de alunos e, durante a faculdade, fiz parte do Centro Acadêmico." Semanalmente, desloca-se até a Câmara para ver de perto o trabalho que é desenvolvido nas comissões.

"Não basta ver, é preciso cobrar", diz. Junto com os outros voluntários da ONG, Sônia mapeou os dados dos 55 vereadores paulistanos e, a partir dessas informações, no início de cada legislatura, estabelece os critérios de avaliação dos representantes. No final do mandato, reúne a imprensa, geralmente antes das eleições, e divulga o que cada um fez ao longo dos quatro anos de administração. "Queremos que os vereadores melhorem, que o processo legislativo se aprimore e que a transparência seja maior."

Há nove anos como voluntária do Voto Consciente, Sônia já colheu algumas vitórias, a exemplo da campanha midiática veiculada em rede nacional, em 2008, acerca da importância da fiscalização, por parte dos eleitores, dos seus representantes no Poder Público, além de um projeto de lei que obriga a divulgação, nos sites da Prefeitura, da Câmera dos Vereadores e do Tribunal de Contas do Município, de todos os funcionários, seus respectivos cargos e de seus assessores.

"O objetivo é tornar a gestão pública mais transparente, uma vez que a população é o patrão deles e precisa saber quem a representa", explica. Este projeto, de autoria do Voto Consciente, vigora hoje e é um dos orgulhos de Sônia, que lamenta o fato de ter sido, posteriormente, creditado aos vereadores.

Psicologia política. Responsável pela gestão administrativa e financeira da ONG Amarribo, Lizete Verillo, 54 anos, também é a diretora de combate à corrupção da entidade. Psicóloga de formação, seu envolvimento com a entidade se deu por meio dos irmãos, que estavam engajados no processo de cassação do prefeito de Ribeirão Bonito, cidade sede da Amarribo.

Após esse processo, houve o lançamento do livro O Combate à Corrupção nas Prefeituras do Brasil, escrito pelos conselheiros da Amarribo. Foi então que Lizete passou a trabalhar efetivamente na ONG, respondendo às centenas de e-mails que chegavam diariamente. "Hoje, já nos escreveram pessoas de mais de 1.680 cidades, cerca de 30% dos municípios do Brasil", estima. Conta que as populações pedem ajuda para resolver problemas de corrupção em seus municípios.

Em relação às eleições de 2010, Lizete acredita que haverá um maior envolvimento dos cidadãos na hora da escolha dos representantes, em especial devido à aprovação da Ficha Limpa. "O projeto requer vigilância, divulgação e fiscalização perene, para que venha a atender às aspirações da população e ao aprimoramento do sistema político eleitoral."

Lizete diz que a ONG está desenvolvendo um site para divulgar os políticos que têm ficha limpa, e que passará a incentivar a população a procurar o histórico de seus candidatos. "Faremos da próxima eleição uma festa da democracia."

FICHA LIMPA

A lei, promulgada em 4 de junho deste ano, proíbe a candidatura daqueles que tenham sido condenados na Justiça em órgão colegiado - com mais de um juiz - por crimes eleitorais (compra de votos, fraude, falsificação de documento público), improbidade administrativa, lavagem de dinheiro público, entre outros. Também impede a candidatura dos políticos que renunciaram para evitar cassação. A Ficha Limpa já vale para as eleições de outubro, e enquadra os candidatos condenados por um grupo de juízes antes mesmo da promulgação da lei. O projeto de lei, que gerou polêmica quanto ao prazo em que entraria em vigor e à sua abrangência, foi aprovado no Congresso com apoio de mais de 1,6 milhão de assinaturas.