De gole em gole

Perde-se de 2,5 litros a 3 litros de água por dia, através das fezes, urina, suor e respiração. A água previne a formação de cálculos renais e auxilia a digestão. Faz bem ao intestino, porque facilita o trânsito dos alimentos. Auxilia na regulação da temperatura do corpo. Cada pessoa tem uma necessidade diferente, o ideal é ingerir de 2 a 3 litros por dia. A partir dos 60 anos, o corpo perde mais líquido, exigindo atenção redobrada. Refrigerantes, bebidas à base de cafeína e alcoólicas podem interferir no processo metabólico, aumentando a diurese, que é a perda de água pela urina. Quem não tolera água pode ingerir sucos naturais e chás. Calor excessivo, uso de diuréticos, febre e doenças como diabetes desequilibram a composição de líquidos no organismo. Alimentos como alface, tomate e couve-flor contêm grandes quantidades de água.