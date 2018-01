De frente ao mar, Redley abre Fashion Rio em busca do Oriente

Uma arquibancada de frente para o mar foi montada para os convidados da Redley na manhã desta segunda-feira, 4, no Forte de Copacabana, abrindo o calendário primavera-verão brasileiro, no Fashion Rio. A nova coleção da grife esportiva, feminina e masculina, partiu de aproximações com o Oriente, incluindo trabalhos de dobradura, inspirados no origami, e estampas minimalistas, como bolinhas vermelhas ou pretas. Ganharam destaque bermudas de patchwork em cores neutras e vestidos com delicados trabalhos manuais de dobradura, supercoloridos, que pareciam estampas quando vistos de longe. "Queríamos fazer uma leitura do nosso Ocidente, do Brasil, encontrando o Oriente, mas sem obviedades", disse o estilista Bruno Coelho, responsável pela parte feminina. A aposta da grife para o verão serão shorts bem confortáveis para as meninas e bermudas cada vez mais curtas para os homens. "Queremos ver os cariocas mostrarem mais as pernocas", disse a estilista Renata Carvalho, responsável pelas criações masculinas. "É uma tentativa de sair da mesmice, de trazer uma coisa nova, porque antigamente eles usavam shortinhos, tudo curto." A grife também lançou uma linha de peças orgânicas, feitas com tingimento e algodão 100 por cento orgânicos, como camisetas que traziam frases do tipo "água limpa, céu claro, mente limpa". A Redley, marca carioca, escolheu o histórico Forte de Copacabana, para aproximar a marca de seu "hábitat natural". Para desespero dos produtores, a segunda-feira no Rio começou com chuva mas, na hora do desfile, o sol saiu, ainda que entre muitas nuvens. Entre a turba de fashionistas, estavam os militares uniformizados que tomam conta do forte, hoje um lugar turístico, embora ainda seja uma unidade do Exército. Este foi o primeiro desfile do Fashion Rio, após uma apresentação de moda infantil no domingo, início oficial do evento. Ainda nesta segunda-feira, haverá mais um desfile externo, da Sta.Ephigênia, no Parque das Ruínas, em Santa Teresa. O Fashion Rio, cujo tema desta temporada será a integração das Américas e os Jogos Pan-Americanos do Rio, acontece até a noite de sexta-feira.