Datena e Barros brigam em churrascaria

Os apresentadores de TV José Luiz Datena e Gilberto Barros brigaram ontem quando estavam em uma churrascaria, em Alphaville. A briga teria começado quando Barros se dirigiu até a mesa onde Datena almoçava com a família. Segundo Barros, ele teria ido cumprimentar o colega, que o agrediu de repente. "Ele começou a me xingar e a me empurrar. Ele gritava coisas horríveis", conta. "Datena me empurrou e eu caí. O filho dele me deu chute, enquanto o Datena ameaçava jogar uma cadeira em cima de mim. Foi quando um senhor de uma mesa ao lado veio me ajudar. Tenho testemunhas de que não fiz nada. Levantei, pedi desculpas e saí." A raiva de Datena teria sido causada pelo fato de Barros ter lhe dado nota baixa em um programa da Record. "Dei nota 5 ao Datena, mas só para brincar. Enchi ele de elogios, disse que ele só se fazia de mau, que ele tinha um grande coração", conta Barros, que não sabe se vai fazer boletim de ocorrência ou tomar medidas judiciais. O advogado de Datena, Eduardo Leite, diz que "não houve agressão alguma. Apenas um bate-boca mais avançado, mas ninguém empurrou ninguém. O Gilberto Barros é que "teria escorregado e caído".