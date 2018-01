Eliana Tranchesi criou um pré-outono à la minetes, as lolitas BCBG parisienses que vestem preto e cinza, brilho na medida, Chanel ou lembranças do universo de Mademoiselle Coco 1. Isabela Tavares usa Trench matelassado Daslu e bolsa Chanel 2. Sapato Daslu inspirado nos clássicos da rue Cambom 3. Por Daslu, Loiane: clássica e divertida como Audrey, a bolsa Balenciaga é de tecido 4. Juliana Arroyo com bolsa Chanel 5. Priscila Marra: calça cool abotoada abaixo do joelho, botas Daslu e cashmere Blumarine. Nos cabelos, tiara-corrente tipo Chanel: um hit 6. Amanda Miranda leva bolsa Balenciaga em look Daslu com manta de cashmere da designer Martinha Queiroz, que faz desenhos incríveis por entárcia em pullovers com lã de cabras chinesas 7. Carol Fontenetti e Manoela Zachow mixam Gucci e Daslu 8. Rafaela com Trench brocado Daslu 9. Elisa Joenck em look Daslu e bolsa Fendi 10. Isabela Fiorentino, com cashmere de Martinha e bolsa Chanel, e Cássia Ávila: casaco Burberry e bolsa Vuitton 11. Melhor de tudo, sempre: a Chanel básica. Baía amiga O secretário estadual da Fazenda, Joaquim Levy, e Wagner Victer, presidente da Cedae, estão na maior sintonia para concluir de vez a despoluição da Baía de Guanabara. Victer recebeu, feliz, R$ 60 milhões, disponibilizados pela secretaria. ?Mas ainda não são suficientes para terminar o projeto?, esclarece. O resto, R$ 190 milhões, está sendo estudado pelos dois. A parceria Victer/ Levy têm história - eles estudaram juntos no campus do Fundão da UFRJ, que fica justamente na Baía. Areia dividida Um vendedor de Biscoito Globo, o pop carioca, começará a circular na Paulista, SP. Seria bom se fosse sempre, mas é só para anunciar que Faixa de Areia estréia em 2 de março. É um documentário sobre a segregação branca das areias do Rio. Tem gente que só vai à praia no Coqueirão. Forasteiro desavisado nunca achará tal praia no mapa, nem terá idéia do porquê dessa obsessão pelo lugar. O filme de Daniela Kallman e Flávia Lins e Silva elucida essa e outras questões. Um rapaz em frente ao Country Club explica: ?Aqui é a elite, estudantes de engenharia. O Posto 9 é mais cabeça, galera da comunicação. Arpoador e fim do Leblon são subúrbio porque é onde chega o busão.? Intercâmbio Baixo Ribeiro, Mari Martins e Edu Saretta vão levar uma pequena excursão de oito artistas da Choque para a meca business de arte: NYC. Eles fazem a expo Ruas de São Paulo, projeto ousado de Jonathan LeVine cuja galeria é num prédio megacool do Chelsea. LeVine ficou amigo da Choque quando veio ver in loco o grafite brasileiro depois que Tristan Manco publicou Graffitti Brazil. Na temporada eles pintarão uma escola no Bronx. Varre Varre Depois de anos longe dos trios elétricos - a não ser por uma palinha ou outra de dentro de camarotes quando lhe jogavam o microfone -, ele, que já foi o rei da Praça Castro Alves, voltará a puxar trio elétrico no carnaval da Bahia. Ele é Caetano Veloso. E o trio tem tudo para ser hype do hype - porque hype por si só será a banda Motumbá. Caetano sairá domingo no Barra-Ondina com o trio Ó Paí, Ó, com banda homônima formada por David Moraes e Jauaperi. Na pipoca: as diretoras Michele Matalon e Monique Gardenberg mais Dira Paes, Lázaro Ramos e Wagner Moura - todos no elenco do filme que leva o nome do trio. Vem vem A primeira-dama da Bahia, Fátima Mendonça - que é super de se jogar de bloco em bloco -, vai fazer no carnaval um mutirão para ajudar 6 mil famílias prejudicadas pela enchente do São Francisco. Ela quer arrecadar com as voluntárias da ONG Ação Cidadania Contra a Fome, cem toneladas de alimentos não-perecíveis. ?As doações podem ser feitas na Central do Carnaval e nos estandes de shows de alguns artistas?, diz Fátima. Margareth Menezes, Armandinho e Carlinhos Brown estiveram numa produtora do Rio Vermelho, ontem, para gravar o jingle que entra no ar na Bahia amanhã. Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Luiz Caldas e Gerônimo gravaram mensagens. 92,9 Amanhã à 0 h na Eldorado tem Binário, a banda dos 7 gatinhos que sábado recebe o público da Noite Livre no Cine Íris do lado de fora do ex-cinema pornô, no Rio. Dentro, a festa é erótico-eletrônico-cinematográfica Todos por um Com ?cabeça e coração abertos para ouvir a todos?, Mariana Montoro Jens, coordenadora Estadual da Juventude de Serra, ocupa-se em identificar que municípios têm ou não secretarias, coordenadorias ou assessorias da Juventude. Radiografia em mãos, sensibilizará prefeitos a se organizarem. ?É papel do Estado estimular a integração dos municípios?, diz. Love Shack Fred Schneider, da banda new wave B?52, está numa finíssima sintonia com Bebel Gilberto. Sintonia musical. Depois do show de Bebel com a Filarmônica de Atlanta, na Georgia, onde Fred grava novo disco, os dois esticaram a noite em seu hotel. ?Ficamos na suíte dele comendo pipoca e ouvindo os nossos ainda exclusivos CDs!?, diz Bebel. Momento, seu novo disco, será lançado mundialmente em 11 de março. Bebel gravou Night and Day de Cole Porter. O engenheiro de som que trabalha no estúdio nova-iorquino onde foi regravada a música disse: ?Nunca tinha ouvido uma leitura tão emocionante.? O vibe do disco é variado. Tem até um baião eletrônico. Pós-Bienal O artista mexicano Damian Ortega tira do forno um vídeo rodado nas ruas de São Paulo, à época da última Bienal. Bem urbano, com um quê de porn, chama Incide Inside e mostra imagens em alta velocidade. Closes do encontro do ?pé? de postes com o chão, do tronco de árvores com o solo se parecem com cenas de penetração. A exibição é em maio, na Fortes Vilaça. Indies Unidos Produtor de festival indie é organizado. Vinte e cinco deles, como Abril Pro Rock, RecBeat, Calango, Demo Sul e Goiânia Noise promovem o 6º encontro da Associação Brasileira dos Festivais Independentes, na Feira Música Brasil, este fim de semana no Recife. O grande objetivo é aproximar-se do Ministério da Cultura, que já sinalizou: quer dar mais atenção a esse celeiro. Sabe que... Pela primeira vez o Resfest, que traz filmes e bandas legais da geração digital, se concentrará em um único lugar, ainda em negociação, de 13 a 15 de abril. Os organizadores Carlos Farinha e Clarice Reischtul criarão uma área para passar o dia, hanging out. Uma das estrelas da programação é o doc High Score, de Jeremy Mack, sobre o maluco que montou uma superinfra e passou dois dias jogando Atari Arcade até atingir a maior pontuação do mundo O polêmico editor da extinta Interview, Michael Koellreutter e a DJ polonesa Kyra Dronbowski, do Ministry of Sound, vão colocar o tradicional Canecão, de Mario Prioli, para dançar. É deles o projeto Pink Up! que trará 3 DJs estrangeiras - a primeira confirmada é a Lisa Loud, de Londres - e uma brasileira para fazer a primeira festa eletrônica em março Cantora e estilista, Nina Becker quer desviar artistas de seus caminhos. Mas só no finde. Ela é curadora do evento de hoje a sábado no Espaço Sesc, no Rio, com a idéia de fazer artistas saírem do seu modus operandi habitual. Hoje tem o designer Muti Randolph e o DJ Jonas Rocha que já começaram desviando da proposta original. ?Pegamos o tema ?Desvio? pelo lado psiquiátrico. Será uma homenagem ao Devo, uma banda que apareceu no período pré-punk, mas já nasceu pós-punk?, teoriza o ex-punk Muti. Eles remixaram as músicas e reeditaram os clipes com um software criado por Muti O Studio SP, de Ale Youssef, estréia terça a Locomotiva, projeto quinzenal com Tatá Aeroplano, Bruno Tortuga e Gus . A noite começará sempre com projeções de novas produções audiovisuais, como curtas de novos diretores e clipes de bandas. Daí entra o combo dos três VJs do Bijari. A pré-estréia é no aniversário da jornalista Flávia Guerra, dia 13 de fevereiro Ebó Tem beija-mão à Mãe Carmem no Gantois pelo lançamento do livro Mãe Menininha do Gantois, sua mama e mais querida mãe-de-santo da Bahia. Gal e Bethânia cantam sábado em sua homenagem na Concha Acústica, Salvador QG Está marcada para dia 14 a chegada de Quincy Jones ao Brasil. O maestro se instalará no Copa para começar a pré-produção do documentário que fará nos dois próximos anos na Bahia, com apoio de Flora Gil. COLABORAÇÃO: ANA CAROLINA FIALHO E RAQUEL FORTUNA