Dante Pazzanese é cadastrado para fazer transplante

Referência na área de cardiologia, o Instituto Dante Pazzanese, da Secretaria de Estado da Saúde, foi credenciado para fazer transplantes de fígado em São Paulo. A equipe, comandada pelo médico Sérgio Mies, da USP e do Hospital Albert Einstein, será formada por 12 profissionais. O hospital tem capacidade para realizar até 150 transplantes por ano, sendo 75 de doadores cadáveres. No ano passado, foram feitos 341 transplantes de fígado nos 20 centros públicos e privados cadastrados no Estado.