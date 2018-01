Dados de avaliação do MEC preocupam especialistas

O fato de estudantes brasileiros da 4ª série do ensino fundamental não saberem os conteúdos mínimos que deveriam ter aprendido ao final da 1ª série foi recebido com críticas ao governo Lula pelo ex-ministro da Educação Cristovam Buarque (PDT-DF). "Essa pesquisa é necessária, mas nada disso é suficiente para sensibilizar a opinião pública e os governos", afirmou. "O problema é que nada indica que isso vá mudar. E para mudar seria necessário inicialmente que a educação fosse levada tão a sério que fosse tratada como federal e não como estadual e que o salário e a formação dos professores fosse padronizada", argumentou. A secretária de Educação Básica do Ministério, Maria do Pilar, admitiu que esses números são preocupantes. "É um número que nos preocupa. Não podemos nos contentar que haja algum menino sem aprender", ponderou. Mas, ao contrário de Cristovam, ela afirmou que o governo está no caminho certo para mudar essa realidade. "É um dado que nos surpreende. Mas acho que estamos no caminho correto no momento. Há 20 anos, tínhamos mais crianças que não aprendiam, mas estavam fora da escola. Hoje temos programas que apontam para um caminho correto", acrescentou.