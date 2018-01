Dá para recuperar o tempo perdido

Entre o trabalho pesado de manhã e os estudos à noite, Luiz Felipe Costi Prates, 17 anos, vez ou outra amadurece a idéia de seguir a carreira de administrador de empresa. Idéia essa que já devia estar verde, já que no final do ano, o garoto termina o ensino fundamental e terá de passar pelo vestibular. Veja também: Na Unicamp, escola pública tem melhor desempenho 'Tenho muitas dúvidas, mas não sei se vou prestar universidade pública. Muitos dos meus colegas então nem faculdade vão prestar. A gente sabe que a concorrência é muito difícil', afirmou o adolescente que estuda em uma escola pública da Zona Norte da Capital. Élvis e Jonathan ainda estão no segundo ano do ensino médio, estudam em uma escola estadual da Zona Sul, estão indecisos sobre qual profissão escolher, mas tem uma certeza: não vão tentar a Universidade de São Paulo, porque sabem que 'nunca vão passar'. A professora de metodologia do ensino da Faculdade de Educação da USP, Sônia Castelar, fala que a origem de todo este receio em tentar uma entidade pública é resultado da mistura de dois fatores. 'Eles estudam em escolas que sempre são taxadas de ruins (as públicas) e, normalmente, não são muito incentivados nem pela família, nem pelos professores em sala de aula.' Ela afirma que para reverter este quadro é preciso 'investimento pesado no ensino básico' e convida os alunos de escola pública a se mexerem. 'Estude sozinho, aproveite tudo o que a escola oferece, não tenha preguiça de freqüentar os cursos gratuitos. O que não dá é para deixar o potencial adormecido ou jogar no lixo, né?', provoca.