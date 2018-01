Curso inédito na Casa das Rosas abre o universo da poesia a novos escritores

Espaço cultural recebeu o nome de Casa das Rosas devido às muitas roseiras existentes em seu jardim Foto: Marcelo Barabani/Estadão

Depois de oferecer já por quatro anos um curso para preparar novos escritores, agora é a vez da Casa das Rosas formar poetas em potencial. O museu da Avenida Paulista abre, pela primeira vez, um laboratório de experimentação poética. Serão três meses de atividade, todas gratuitas. As inscrições começam nesta segunda-feira, 11, e vão até 6 de agosto.

O projeto, que se chama “Cooperativa da Invenção”, será a principal ação de formação do Centro de Referência Haroldo de Campos. Durante os encontros, os alunos irão imergir no universo da criação da poesia, explorando possibilidades técnicas da arte da palavra e de sua expressão vocal em performance.

As aulas serão oferecidas entre setembro e novembro, duas vezes por semana, às terças, das 19h30 às 21h30, e, aos sábados, das 15h às 18h. O único pré-requisito é que o interessado tenha mais de 18 anos. O candidato deverá enviar três textos (poemas e/ou prosas poéticas de sua criação), com carta de descrição das razões de seu interesse em participar e um currículo de dez linhas. As inscrições devem ser feitas pelo site do museu.

Serviço

Cooperativa da Invenção

Inscrições: de 11 de julho a 6 de agosto no site​

Classificação indicativa: 18 anos

Casa das Rosas - Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura

Avenida Paulista, 37