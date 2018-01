Curso extraclasse é opção no DF

O cotidiano recheado de tensão e pequenas brigas da escola Nossa Senhora de Fátima, em Planaltina (DF), foi chacoalhado em outubro do ano passado com um crime ocorrido a poucos metros da escola. A estudante Erika Ribeiro, que se preparava para chegar ao colégio, foi baleada e morta por outro ex-estudante do colégio. A tragédia chocou alunos e mobilizou a comunidade escolar a adotar medidas para tentar trazer a paz para os corredores da escola. "Já havia um movimento em curso, mas depois do episódio o combate à violência passou a ser o tema de todos", afirma o diretor da escola, Nilvan Pereira de Vasconcellos. A estatística ainda está longe de ser exemplar: todos os dias, pelo menos dois episódios que merecem atendimento são registrados por período. No ano passado, porém, eram entre 15 e 20. O número de agressões caiu de forma significativa. Em 2004 foram contabilizadas 17 brigas nas escolas. Em 2007 e 2008, nenhum caso foi registrado. Para melhorar o ambiente, uma série de medidas foi adotada. Entre elas, a ênfase em cursos extraclasse. Alunos e moradores da comunidade reúnem-se para aulas de capoeira e teatro. Amanda Sabrina de Carvalho, de 15 anos, participa dos dois grupos de aula. "Ganho experiência, entusiasmo para ir para escola", disse. O projeto foi apresentado à Secretaria de Estado do DF, como iniciativa bem-sucedida, e poderá ser reproduzido.