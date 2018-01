O cursinho da Poli, em São Paulo, oferece descontos de 50% para os alunos que se matricularem até o dia 25 no extensivo 2008. As mensalidades, 15 parcelas, variam de R$ 78 a R$ 175, de acordo com o curso. As aulas começam em março. Informações podem ser obtidas no site www.cursinhodapoli.org.br.