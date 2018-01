Cursinho Anglo oferece bolsas

O Anglo Vestibulares realiza, no dia 22, o Concurso de Bolsas para as turmas de 2008. O candidato poderá obter de 10 a 100% de desconto, dependendo do seu desempenho. Os interessados devem realizar uma prova de três horas de duração com 60 testes das disciplinas abordadas no ensino médio, com exceção de inglês. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de janeiro. A data de divulgação dos resultados será fornecida no dia do exame. Mais informações pelo (11) 3273-6100 ou no site www.cursoanglo.com.br