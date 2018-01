Uma liminar concedida pela Justiça do Trabalho, a pedido do Ministério Público do Trabalho (MPT), proíbe, até a próxima segunda-feira, aglomerações dentro de agências bancárias em Curitiba e região. Só podem entrar no banco 10 clientes a cada 4 caixas. O MPT alegou defesa do direito dos trabalhadores de terem acesso às normas de proteção à saúde. Os bancos acataram a decisão e não devem recorrer