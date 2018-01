Curiosidades sobre as pedras

Nos primórdios: As pedras preciosas eram utilizadas para homenagear os reis e os deuses. Além disso, eram carregadas no bolso como talismãs. Índios: Usam pedras quentes azuladas, pretas, marrom e vermelhas para rituais de cura. Usam também em cerimônias onde o menino passa para a puberdade. Russos: É de tradição utilizar pedras pretas no banho para a absorção da energia negativa. Chineses: Utilizam as pedras para aliviar músculos cansados desde a dinastia Chang (2.000 -1.500 a.C.). Monges japoneses: Colocam três pedras quentes no abdome após a refeição para a sensação de saciedade. Indianos: Usam pedras enterradas no solo para o cozimento de alimentos.