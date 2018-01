Cura na planta dos pés

Do calcanhar à ponta do dedão, seu corpo inteiro está mapeado nos pés. A sabedoria milenar japonesa garante que cada órgão do ser humano tem um pontinho na planta dos pés. Apertou, doeu? É sinal de que algo vai mal com aquele pedaço do organismo. No Spa Médico São Pedro, em Sorocaba, na recém-lançada clínica de estética Spazio Bella, a Reflexoterapia é uma das atrações do ?cardápio? de massagens e tratamentos. ?A reflexologia é uma massagem relaxante. A reflexoterapia é um tratamento para melhorar o funcionamento do corpo?, explica Miryan Takae Kawakami, a terapeuta responsável pela aplicação da massagem. Formada no Japão (onde morou por 11 anos)na arte de apertar os pés, Miryan não fala em cura, mas em melhora geral do funcionamento do corpo. O estado do pé reflete a saúde do órgão. Quando algum pedaço não vai bem, Myrian percebe nódulos e saliências na planta. ?A reflexoterapia ativa os meridianos dos órgãos e aqueles que estiverem com problemas passarão a funcionar melhor.? O fluxo de energia será restabelecido. Ser paciente da reflexoterapia realmente surpreende. É curioso perceber a cada toque - que é intenso - o quanto a relação entre os órgãos com problemas e os pontos dos pés. Quando há algum problema, é fácil detectar: o ponto que a terapeuta aperta, dói. Com a massagem, no entanto, o incômodo vai aliviando, até não se sentir mais nada ao final da sessão. O indicado, segundo Myrian, são pelo menos cinco sessões, de 50 minutos aproximadamente. Ao final do tratamento, o paciente percebe uma melhora geral no organismo... e ainda fica com a agradável sensação de ter tido alguém mexendo em seus pés, o que é sempre uma boa idéia. Para conhecer mais sobre a técnica, um dos livro referência dos profissionais da área é o Um Guia Passo-a-Passo para Aplicação da Reflexoterapia, da Editora Cultrix, escrito por Inge Dougans e Suzanne Ellis. A obra pode ser encontrada no Submarino por R$ 31. O Spazio Bella, onde é possível fazer a reflexoterpia, é espaço que presta serviços exclusivamente para os hóspedes do Spa São Pedro, que fica na Av. São Paulo, 3.333, em Sorocaba, (15) 4009-3333. Detalhes no www.spasaopedro.com.br.