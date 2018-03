Cultura do videoclipe é celebrada com shows, premiação e debates no MIS

Foto: Divulgação

De Michael Jackson e Mamonas Assassinas a Beyoncé e Lady Gaga, os videoclipes mudaram a forma como a música passou a ser consumida. De repente, não era apenas o som que importava, mas também o conceito de cada vídeo associado a uma canção. Celebrando essa cultura, acontece neste sábado, 13, e domingo, 14, em São Paulo, a quarta edição do Music Video Festival, com debates, mostra de videoclipes e participação de artistas como Liniker e Silva. O evento será no Museu da Imagem e do Som (MIS), na zona sul da cidade.

A curadoria do festival selecionou artistas que se destacam pela estética de seus videoclipes, como O Terno, Serge Erege e Strobo, Lia Paris, Lay e MC Linn. Todos os cantores se apresentam em pocket shows na área externa do MIS, que será dominada por instalações especialmente criadas para o festival. Para os debates, os ingressos precisam ser retirados com uma hora de antecedência.

No sábado e no domingo, o público vai poder participar da gravação do novo cliple de Liniker e Os Caramelows, de maneira interativa com um karaokê da música "Prendedor de Varal". Outro destaque é a participação da cantora Marina Lima no pocket show do Strobo, no domingo, às 16h. Ao fim do festival, haverá a cerimônia de premiação da competição anual que premia os melhores videoclipes, nas categorias nacional e internacional.

O cantor capixaba Silva Foto: Jorge Bispo/Divulgação

Confira a programação

Sábado

> Auditório MIS

14h30 - Primeira sessão "Florence + The Machine: The Odyssey"

15h30 - Segunda sessão "Florence + The Machine: The Odyssey"

17h00 - m-v-f- awards internacional: Exibição dos 10 clipes finalistas da categoria melhor direção em videoclipe internacional 2016

18h30 - Talk Unha & Carne * Noporn com o diretor João Penoni: estreia do clipe "Cavalo"; * O Terno com os diretores Alaska, Bruno Shintate e Breno Moreira; * Serge Erege com o diretor Murillo José

20h00 - Talk Unha & Carne: Silva & William Sossai

> Área externa MIS

16h30 - Pocket show Serge Erege

18h00 - Pocket show O Terno

18h30 - Mashup de videoclipes por André Pinho (Bootie Rio)

19h30 - Pocket show Noporn

20h00 - Mashup de videoclipes por André Pinho (Bootie Rio)

21h00 - Pocket show Silva

Domingo

> Auditório MIS

15h00 - m-v-f- awards nacional: Exibição dos 10 clipes finalistas da categoria melhor direção em videoclipe nacional 2016

16h30 - Talk Afro Punk - Poder Feminino na Linha de Frente: * Kessidy Kess com os diretores ROG+ELXVA: estreia do clipe "Personalidade" * Lay com o diretor Cayo Quintanilha: estreia do clipe "Panda"; * MC Linn da Quebrada com Carol Del Bue, Louise Freshel e Pedro Avila: estreia do clipe "Talento"

18h00 - Talk Unha & Carne: * Dinho (Boogarins) com o diretor Ricardo Spencer; * Lia Paris: estreia do clipe "Uncanny"; * Strobo com os diretores Aline Lata e Erico Toscano: estreia do clipe "Vingativa"

19h30 - Talk Diretor Internacional: Ninian Doff

20h30 - Cerimônia de premiação m-v-f- awards 2016

> Área externa MIS

16h00 - Pocket show Strobo com participação de Marina Lima

17h30 - Pocket show Lia Paris

18h00 - Mashup de videoclipes por André Pinho (Bootie Rio)

19h00 - Pocket show Lay, Kessidy Kess e MC Linn da Quebrada

19h30 - Mashup de videoclipes por André Pinho (Bootie Rio)

21h00 - Pocket show Liniker e Os Caramelows