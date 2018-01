Cultura do hip hop é celebrada com música e debate no Memorial da América Latina

O rapper Rashid Foto: Eric Ruiz Garcia/Divulgação

O Memorial da América Latina, na Barra Funda, será tomado pelo hip hop neste sábado, 26. Celebrando a "Declaração de Paz" do movimento (apresentado nas Nações Unidas em 2001 e assinado por diversas organizações), o Encontro Paulista vai contar com bate-papos, shows, torneios de basquete, pista de skate, exposição , debates literários, sarau e atrações infantis.

Na música, destacam-se os shows de Rashid, um dos principais nomes atuais do hip hop brasileiro da atualidade, e das Pretas Sonoras, grupo formado pelas DJs Simmonne Lasdenas (São Paulo), Tamy (RJ) e Donna (DF), acompanhadas pelas MCs Amanda Negra Sim, Cris SNJ, Shirley Casa Verde, Drik Barbosa e Mayara Magalhães. As apresentações começam às 19h00.

Evento está na décima edição Foto: Felipe Torres/Divulgação

O bate-papo de abertura do evento está previsto para começar às 12h15 e contará com as participações de Rashid, Joice Berth (arquiteta e militante do movimento negro), Uchen (rapper, refugiado nigeriano que vive em São Paulo) e Shirley Casa Verde (rapper), com mediação do MC Who. Eles falarão sobre a Cultura Hip Hop como instrumento de transformação social por meio de suas diversas manifestações. Outras informações podem ser vistas na página do evento.

Serviço

Encontro Paulista de Hip Hop – Cultura de Paz e Prosperidade

Sábado, a partir das 12h

Memorial da América Latina – Praça Cívica

Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – ao lado da estação de Metrô Barra Funda