Cuidado com as promessas

Em 365 dias há tempo para fazer muitas coisas, mas não exagere. Profissionais que acompanham a saúde mental das pessoas durante o ano todo alertam para o risco de sucumbir à tradicional melancolia de dezembro. ?Planos são saudáveis quando feitos com moderação. Quanto mais distante da realidade é a promessa, maior o tombo?, explica a psicóloga Eliana Herzberg, uma das coordenadoras do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP). Em seu consultório, a profissional orienta o paciente a valorizar os passos dados na direção da meta proposta. Para ela, fixar-se no resultado final não é a melhor forma de avaliar o desempenho durante o ano. ?Muitas vezes, o objetivo pretendido pela pessoa nunca será atingido, mas nem por isso a pessoa deveria se esquecer de dar valor aos passos intermediários. Talvez você tenha emagrecido os quilos que pretendia, por exemplo, mas ainda não conseguiu parar de fumar. Se você fixar 50 metas ao mesmo tempo, será mesmo quase impossível que consiga concretizar todas elas!? Posicionamentos extremamente radicais, segundo Eliana, freqüentemente levam à frustração. ?No fim de ano, esse tipo de sentimento é aumentado, inclusive por estímulos externos, vindos da própria mídia e também dos setores religiosos. Nesses momentos é que passamos a ter uma noção mais concreta da passagem do tempo, da finitude da vida. Esse tumulto emocional também podem acontecer em outras situações de fragilidade, como quando se perde alguém da família ou quando se engravida pela primeira vez.? A psicóloga destaca que o amadurecimento pessoal quase sempre se reflete em planos realistas, afinados com as possibilidades concretas de realização. ?É de se esperar que adultos tenham metas que combinem com o dia-a-dia deles?, conclui Eliana. E já que não se deve fazer planos ambiciosos demais, cada um de nós, membros da equipe da Revista JT, nos limitamos a escolher objetivos possíveis para 2007. Confira nossas promessas abaixo. E não se esqueça de cobrar os resultados!