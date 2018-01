Cronologia

29 de agosto de 1958: Nasce Michael Joseph Jackson, o sétimo de nove filhos, em Gary, Indiana 1962: estreia do grupo Jackson Five 14/12/1969: Os irmãos Jackson Five aparecem no Sullivan Show 1970: lança seu primeiro álbum, com os sucessos I Want You Back e I?ll Be There, que alcançam o topo das paradas 1972: lança disco-solo Got to Be There 1979: primeiro álbum na carreira adulta, Off the Wall, produzido por Quincy Jones, vende 11 milhões de cópias 1982: Thriller, que inclui os hits Billie Jean e Beat It, ganha oito Grammys, e se torna o álbum mais vendido do mundo 1985: com Lionel Richie, escreve a canção We Are the World, renda convertida para a luta contra a fome na África. 1987: seu álbum Bad vende 26 milhões de cópias 1990: é visto pela primeira vez usando máscara sanitária 1992: o disco Dangerous vende 22 milhões de cópias 1993: revela que tinha vitiligo. Também é acusado por um pai de ter abusado de seu filho de 13 anos 1994: casamento com Lisa Marie Presley, filha de Elvis, e divórcio dois anos depois 1995: lança o disco HIStory 2001: lança Invincible 2002: mostra na sacada de um hotel seu primeiro filho, Prince Michael II, e brinca de jogá-lo para os fãs 2003: a polícia invade seu rancho Neverland. Lança o álbum Number Ones 2005: juiz declara o cantor inocente da acusação de abuso de um adolescente 2006: com problemas financeiros, vende Neverland 5 de março de 2009: anuncia turnê de shows em Londres 25 de junho de 2009: morre aos 50 anos, em Los Angeles Fontes: AP e AFP