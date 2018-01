Crise pode prejudicar atualização de Kyoto

Onipresente em todas as reuniões de líderes mundiais, a crise do sistema financeiro internacional será também protagonista na Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU), que começa hoje, em Poznan, na Polônia. A cúpula reúne as maiores autoridades em ambiente de 190 países em busca de um consenso sobre uma proposta de atualização do Protocolo de Kyoto, em 2009. O risco é de que a crise torne mais difícil um acordo ambicioso que permita a criação de metas de redução das emissões de gases de efeito estufa. "O aquecimento global é um problema ambiental que precisa de uma resposta econômica", reconhece Yvo de Boer, secretário-executivo do Painel de Mudanças Climáticas das Nações Unidas.