Crise no Rio de Janeiro e Jucá na liderança do governo são assuntos do 'Lado A, Lado B'

A crise dos servidores públicos no Rio de Janeiro é um dos temas do programa Lado A, Lado B desta semana. Pedro e Juliano Labigalini, de 16 anos, comentam a invasão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro por manifestantes e explicam os motivos do protesto.

Outro assunto da edição é a nomeação pelo presidente Michel Temer de Romero Jucá a líder do governo no Congresso. Os gêmeo explicam um pouco a função da nova atribuição de Jucá e chamam atenção para episódios recentes na atuação política do senador, que é um dos investigados na Lava Jato. Jucá apareceu em gravações telefônicas sugerindo, segundo a força-tarefa, 'estancar a operação', episódio que contribuiu para que ele deixasse o Ministério do Planejamento duas semanas depois de sua nomeação para a pasta.

Outro assunto tratado pelos irmãos é a descoberta feita por cientistas suíços, que criaram neuroprótese sem fio para devolver os movimentos aos animais. Pedro e Juliano explicam o caso, que consideram um 'black mirror' da vida real, fazendo uma comparação com a série de ficção científica da Netflix que tem bombado nas redes. Assista:

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e terá uma nova edição toda sexta-feira, às 16h, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana em um vídeo de até 3 minutos. Para assistir, assine o canal do Estado no YouTube.