Crianças ouvem de Mickey Mouse que serão adotadas e vídeo viraliza

Um vídeo de um boneco Mickey Mouse surpreendendo duas crianças com a notícia de que seriam adotadas viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira, 19, após divulgação em sites de jornais dos Estados Unidos. Tom e Courtney Gilmour, que até então recebiam as crianças temporariamente pelo sistema de foster care norte-americano, disseram que queriam dar um presente inesquecível aos dois irmãos.

Janielle, de 12 anos, e Elijah, de 10, receberam a notícia da adoção oficial durante passeio ao parque da Disney em Orlando, na Flórida, em abril. O vídeo mostra as crianças visitando um dos cenários para pedir autógrafos e posar para fotos ao lado do Mickey.

O ator vestido do personagem as recebe e, durante uma brincadeira de mágica, dá a notícia e anuncia a data em que se tornarão filhos adotivos de Tom e Courtney no papel. As crianças se emocionam e abraçam os pais, enquanto a cena é filmada por uma tia que acompanhava a visita.

Mais de 1,8 milhões de pessoas visualizaram o vídeo desde que foi publicado por Courtney no Facebook, em 6 de julho. Em entrevista à agência Reuters, ela disse que postou o vídeo com a esperança de chamar a atenção para o sistema público de foster care e para encorajar outras pessoas a se envolverem.

Nos EUA, crianças órfãs ou separadas dos pais biológicos por qualquer motivo podem ser recebidas por famílias cadastradas enquanto aguardam processos judiciais ou adoções.

