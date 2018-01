Crianças com a infância roubada

Quando Ana Helena nasceu, há dois anos, Eliete Alves, de 32, parou de trabalhar para acompanhar de perto a infância da filha. Televisão, a menina assiste duas vezes por dia e por uma hora apenas. As brincadeiras ao ar livre acontecem duas vezes por semana, em companhia da amiga Laura, de 2 anos. Quando Ana Helena entrar na escola, a mãe garante: vai conciliar diversão e estudo. A menina é privilegiada. Uma pesquisa encomendada pela Unilever revelou, entre outras coisas, que o dia-a-dia dos pequenos é bem diferente do de Ana Helen. Segundo o levantamento - realizado este ano em dez países com 1.500 mães com filhos de até 12 anos e conduzido por dois pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos -, marcam a vida da maioria das crianças as muitas horas dedicadas às atividades escolares e em frente à televisão, além do medo das mães de levar seus filhos para brincar ao ar livre. 'Ficamos impressionados com as mesmas opiniões encontradas, uma vez que trabalhamos com culturas tão diferentes', disse uma das coordenadoras do estudo, Dorothy Singer, de 80 anos. Com relação ao tempo que as crianças gastam vendo tevê, o Brasil aparece em terceiro lugar no ranking dos dez países pesquisados. Para 82% das mães brasileiras, assistir à televisão está entre as atividades que seus filhos fazem com freqüência. Juciara Evangelista, de 32 anos, amiga de Eliete e mãe de Laura, garante que a sua filha fica pouco tempo na frente da telinha. 'Já fiz o teste e quando ela (Laura) vê muita tevê, fica preguiçosa.' Orientação O marido e parceiro de Dorothy na pesquisa, Jerome Singer, de 83 anos, vai além da preguiça. 'Criança que vê muita televisão tem mais chance de ser agressiva e não prestar atenção no seu aprendizado e nela mesma. Tudo depende e é guiado pelo o que ela vê na tevê', disse. 'As crianças precisam de uma oportunidade para o que chamamos de aprendizado experiencial, ou seja, aprender a partir da brincadeira', completou Jerome. Uma opção para tirar as crianças de frente da telinha seria brincar ao ar livre. Mas, as atividades escolares - como fazer lição de casa - estão no topo da lista das brincadeiras que as crianças desenvolvem. As tarefas ocupam 85% do tempo livre delas. 'Há uma necessidade de as crianças irem bem na escola. Os pais sabem que o mundo de hoje é competitivo', disse Dorothy. A pesquisa ainda revelou que, para 63% das mães brasileiras, o medo da violência impede que elas levem seus filhos para brincar ao ar livre. Apesar de 51% das mães concordarem que as atividades fora de casa são importantes para o desenvolvimento de seus filhos, 45% confessaram suas próprias preocupações as mantêm dentro de casa.