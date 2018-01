Criança morre sem atendimento em Alagoas

Uma criança morreu por falta de socorro como conseqüência da greve dos médicos da rede de saúde pública estadual de Alagoas. Não há atendimento nos ambulatórios há quase três meses e a situação deve se agravar, já que os médicos continuam pedindo demissão. O secretário estadual de Saúde, André Valente, afirmou ontem que já mandou abrir sindicância para apurar denúncia de omissão de socorro no caso do menino de 1 ano e 5 meses que morreu no início da semana, ao deixar um posto de saúde no centro de Maceió. Segundo a secretario, o pai do menino, José Cesário da Silva, levou o filho ao posto de saúde, mas o garoto não foi atendido porque não havia pediatra de plantão por conta da greve dos médicos. Desesperado, José Cesário pegou um táxi e levou o filho para um pronto-socorro, mas ele não resistiu e morreu antes de chegar ao local. A família está revoltada e pensa em entrar com ação judicial contra o Estado. O presidente do Sindicato dos Médicos de Alagoas, Wellington Galvão, responsabiliza o governo pelas omissões de socorro nas unidades de saúde de Alagoas. ''''O governo tem sido intransigente e se nega a negociar o reajuste salarial'''', argumentou. REAJUSTE Os médicos reivindicam um reajuste de 50%, o que elevaria o menor salário da categoria para R$ 1.500, quando o piso nacional é de R$ 3.800. O governo oferece 5% de aumento. A Justiça decretou a greve ilegal, mas o Sindicato dos Médicos recorreu. Nesta semana, o juiz Kléver Loureiro, da Vara da Fazenda Pública Estadual, decidiu proibir os médicos do Estado de se demitirem nos próximos oito meses. Quem desobedecer estará sujeito a uma multa diária de R$ 2 mil. Para o presidente do sindicato, a decisão é esdrúxula. ''''O governo do Estado conseguiu revogar a Lei Áurea. Só falta agora construir senzalas e colocar o médico para trabalhar forçado, acorrentado e debaixo de chicotadas'''', ironizou o sindicalista. Desde julho, quase 250 médicos do Estado aderiram ao pedido de demissão coletiva, em protesto contra os baixos salários. Segundo o presidente do sindicato, a situação deve piorar amanhã, quando um novo grupo de médicos vai pedir demissão coletiva. O secretário de Saúde, André Valente, disse que já pensa em contratar médicos em regime de urgência até o fim da greve.