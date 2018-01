Criações de gado usam ração vetada em 2004

Ações de fiscalização do Ministério da Agricultura verificaram em 2008 que 68% de 286 criações de gado vistoriadas no Estado de São Paulo alimentavam os bovinos com rações que continham proteína de origem animal. O uso dessa proteína é proibido por causa do risco de os bichos desenvolverem a doença conhecida como "mal da vaca louca", até hoje não registrada no País. O consumo de carne contaminada é associado ao desenvolvimento, em humanos, de uma variante da Doença de Creutzfeldt-Jakob, mal neurológico fatal. Também não há registros de casos no Brasil. Patrícia Pozzetti, chefe do serviço de sanidade agropecuária do ministério em SP, destaca que o porcentual em que foram encontradas irregularidades é pequeno diante das 250 mil fazendas de gado cadastradas. Ela enfatiza que todas as vistorias foram feitas mediante denúncias. A proteína animal foi parar nos cochos bovinos por causa do uso da"cama de aviário" na alimentação dos animais. É constituída por palha de arroz e feno de capim, sabugo de milho ou serragem misturados com excrementos, penas e restos da ração das aves, que leva farinha de carne bovina e ossos. Seu uso foi vetado em 2004. A promotoria de Cerquilho obteve no dia 21 liminar que obriga 17 criadores a suspender o uso da cama na alimentação do gado, sob pena de multa diária de R$ 5 mil.