Cresce procura por Engenharia

Começa hoje às 13 horas o vestibular da Fuvest 2009, com 138.242 inscritos. Apesar de o exame registrar o menor número de candidatos da última década, a procura pelos cursos de Engenharia aumentou: o volume de inscrições cresceu em 9 das 12 carreiras para engenheiros. Segundo especialistas, a demanda por profissionais da área, impulsionada pelo crescimento econômico dos últimos anos, explica o interesse dos jovens. Acompanhe ao vivo a correção comentada da prova da Fuvest hoje, a partir das 19 horas "Com a crise, o Brasil pode até crescer menos, mas continuará crescendo", afirma o presidente do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea), Marcos Túlio de Melo, para quem a área permanecerá atrativa para os candidatos. "Nos países desenvolvidos, há pelo menos 15 engenheiros para cada mil pessoas economicamente ativas. No Brasil, são apenas 6. Faltam profissionais." No curso de Engenharia Civil da USP de São Carlos, o número de inscrições aumentou 84,32%. No ano passado, a concorrência era de 11 candidatos para cada vaga. Hoje, já são 20. A carreira só ficou atrás de Têxtil e Moda, um curso criado recentemente na USP Leste, que contou com aumento de 105% no número de inscritos. Moacyr Martucci Júnior, coordenador do curso, comemora o crescimento. "Ao melhorar a qualidade dos ingressantes, melhoramos também os egressos", aponta Martucci. O curso em que a procura mais caiu foi Economia Empresarial e Controladoria, da Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto: queda de 39,2%. O diretor da faculdade, Rudinei Toneto Júnior, explica que a carreira foi criada em 2004 e ainda é pouco conhecida. "Como a concorrência não é muito alta (cerca de 5 candidatos por vaga), qualquer variação implica em grandes alterações nos porcentuais", afirma Toneto. "É um excelente curso, mas são comuns as oscilações (na procura) nos primeiros anos." A mesma faculdade possui outros dois cursos que estão entre os dez com maior crescimento no número de inscrições: Ciências Contábeis (47,58%) e Administração (29,91%). CONSELHOS O coordenador de comunicação da Fuvest, José Coelho Sobrinho, recorda que é muito conveniente chegar com meia hora de antecedência ao local do exame. Os portões serão fechados às 13 horas e não serão admitidos retardatários. Dos 138 mil candidatos, cerca de 40 mil ainda não se cadastraram no site da Fuvest (www.fuvest.br). "Vale a pena lembrar: somente quem se cadastrar terá acesso ao próprio desempenho na primeira fase", aponta Coelho. "O único documento exigido para o cadastro é o CPF." A TV Estadão vai transmitir hoje, a partir das 19 horas, a correção da prova. Professores do Curso e Colégio Objetivo comentarão cada uma das questões.