Cresce procura por Disque-Ambiente

Entre maio e o mês passado, subiu em 58% o número de ligações para o Disque-Ambiente, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Foram quase 5 mil telefonemas. Mais da metade (51,1%) é de pedido de informação relativo à legislação ambiental sobre áreas de preservação ambiental e desmatamento. Em segundo lugar, estão os que ligam para denunciar caminhões e outros veículos poluidores. Apenas 6,3% procuram a secretaria para avisar de corte ilegal de árvores, tráfico de animal silvestre e ocupações irregulares em áreas de proteção. O telefone do Disque-Ambiente é 0800-11-35-60.