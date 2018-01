Cresce oferta de cirurgias no SUS

O número de cirurgias de laqueadura e vasectomia realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado de São Paulo cresceu 11,56% em 2007. É o que aponta balanço da Secretaria de Estado da Saúde. No ano passado, foram feitas 35.855 cirurgias, sendo 17.421 laqueaduras e 18.434 vasectomias. São 3.700 procedimentos a mais que em 2006. O aumento deve-se aos esforços conjuntos do Ministério da Saúde, Estado e municípios para ampliar a oferta desses procedimentos no SUS.