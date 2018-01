Cresce número de alunos de renda alta na USP

Mesmo com as ações de inclusão em curso, a porcentagem de alunos de renda alta aprovados na Universidade de São Paulo (USP) aumentou nos últimos oito anos. Segundo dados da Fuvest, tabulados pelo Estado, cresceu em 36,4% a proporção dos calouros que declararam ter renda superior a R$ 5 mil entre 2001 e 2009. Já entre os que vivem em famílias que ganham menos de R$ 1,5 mil, a taxa caiu 34%. No câmpus da zona leste, criado em 2005, o movimento se repete. Em 2006, os alunos com salário familiar inferior a R$ 1,5 mil representavam 31% dos ingressantes. Já os que estavam na faixa salarial familiar acima dos R$ 5 mil somavam 16,5%. Hoje, os números mudaram. Os calouros com as menores rendas são 17,9% e os com as maiores chegam a compor 25,3%. A faixa intermediária teve pouca alteração, sendo cerca de 50% dos alunos. No último vestibular, cujos dados foram divulgados anteontem, 40,4% dos aprovados em todas as unidades da universidade estavam entre os mais ricos, enquanto 46,9% tinham renda intermediária (entre R$ 500 e R$ 5 mil) e 12,2% estavam entre os mais pobres. Em 2003, por exemplo, antes de o programa de inclusão (Inclusp) ser lançado, o índice dos alunos de baixa renda havia chegado a 21,2%. No mesmo ano, houve também o menor número de aprovados de renda alta: 29,3%. Já no ano passado foi registrado um recorde de calouros ricos, com 46,3%. Lançado em 2006, o Inclusp é um programa que concede bônus na nota da Fuvest a estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública. Em seus dois primeiros anos, era possível ter 3% a mais na pontuação, mas o aumento de calouros nessa condição foi pequeno. No último vestibular, novas bonificações foram acrescidas, chegando à possibilidade de o estudante receber 12% de bônus. Houve um crescimento de 15% em relação ao ano anterior e o índice chegou a 29,2% dos aprovados na Fuvest 2009. As alterações na composição socioeconômica dos estudantes da USP podem ter várias influências, segundo especialistas. Entre as principais razões está o Programa Universidade para Todos (ProUni), do governo federal, que dá bolsas em instituições particulares para jovens de baixa renda, afastando-os das universidades públicas. Já o crescimento da economia e a melhoria da condição de vida da população influencia pouco: segundo a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios do IBGE, entre 2001 e 2007 o crescimento do rendimento médio do trabalhador foi de cerca de 4%, apenas. Para o diretor do Fórum dos Cursinhos Comunitários, frei David dos Santos, o problema está no vestibular. "A USP cobra em seu exame conteúdos que só cursinhos caros, que cobram R$ 800 de mensalidade, podem oferecer", diz. Em relação a essa questão, a USP propôs no mês passado uma mudança na prova que deve ajudar estudantes de escolas públicas. Poderá deixar de ser considerada a nota da primeira fase na contabilidade geral do vestibular e serem instituídas perguntas de todas as disciplinas na segunda fase, porém em menor número. PASUSP A pró-reitora de graduação da USP, Selma Garrido, informou que o Pasusp, que ajudou só 55 vestibulandos a entrar na universidade, será mantido, mesmo sem parceria com a Secretaria de Educação.