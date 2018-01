Mortes e complicações decorrentes do uso de remédios mais que dobraram entre 1998 e 2005 nos EUA. Segundo pesquisa publicada na Archives of Internal Medicine, as notificações de efeitos colaterais saltaram de 34,9 mil em 1998 para 89,8 mil em 2005. Mortes, de 5,5 mil para 15,1 mil.REUTERS