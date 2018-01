Cresça e apareça

Verão chegando, é hora de pensar no acessório que vai acompanhá-la todos os dias: os óculos de sol. Nesta estação, os modelos crescem e aparecem. A tendência é a dos formatos maiores e mais vistosos, com armações e hastes grossas e uma variedade de detalhes. O acetato está em alta: é leve, prático e permite cores e padrões diferentes, como o xadrez e as listas. O desenho pode ser retrô, com lentes grandes e armação ovalada, ou moderno, com linhas mais retas. A aplicação de pedras e cristais e a mistura de materiais - como couro, madrepérola e metais - também é bastante explorada. Os logos das grifes, muitas vezes, aparecem evidenciados, como adoram as mulheres mais exibidas. Mas não se assuste se você é do tipo discreta, pois sempre há propostas mais delicadas para quem prefere não chamar tanta atenção. A escolha dos óculos deve levar em conta alguns outros fatores, como o formato do rosto, o tipo e o corte de cabelo e até a tonalidade da pele. De forma geral, rostos mais angulosos combinam mais com óculos de formas arredondadas, e vice-versa. Cabelos volumosos pedem armações maiores. Já quem tem poucos fios ou usa cortes curtos deve dar preferência aos modelos menores, para que não se sobressaiam demais na face. O mesmo princípio vale para quem tem nariz grande ou pequeno, ou seja, deve-se procurar peças proporcionais. Pessoas de pele clara devem optar por cores mais neutras, para evitar um contraste muito grande de tons. Uma dúvida das mulheres na hora de escolher o modelo adequado é se devem cobrir as sobrancelhas. Resposta: o ideal é que fiquem acima ou margeiem os pêlos (diferentemente dos óculos de grau, que podem deixá-las à vista), e nunca encostem nas maçãs do rosto. Mas, deixando de lado as tendências de moda e as regrinhas de uso, o que se deve considerar mesmo é se os óculos combinam com a sua personalidade e se estão em harmonia com o seu rosto. Afinal, é você quem vai "dar a cara pra bater". - Dior para Sáfilo, em formato máscara, de acetato, com aplicação de pedras grandes e pequenas nas hastes, R$ 1.980,00 - Marc Jacobs para Dax, de acetato, com hastes trabalhadas em madrepérola colorida, R$ 2.580,00 - Alain Mikli para Ventura, de acetato quadriculado, R$ 1.995,00 - Empório Armani para Sáfilo, de acetato, com detalhe de transparência na haste, R$ 710,00