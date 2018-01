Creches terão mais R$ 80 mi

A Câmara dos Deputados decidiu repassar R$ 80 milhões de seu orçamento ao Ministério da Educação. Os recursos - economizados com reformas administrativas na Casa - serão destinados ao ProInfância, programa do MEC de convênios com prefeituras para a construção de creches. A transferência da verba foi acertada ontem entre o ministro da Educação, Fernando Haddad, e o presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP). Este ano, o ProInfância já tinha R$ 500 milhões previstos. Com os recursos adicionais serão construídas 80 creches.