Crato investe R$ 1,1 mi em estátua de Nossa Senhora

A cidade de Crato, no Cariri cearense, terá uma estátua de Nossa Senhora de Fátima com 30 metros de altura que custará R$ 1,1 milhão. A verba virá do governo do Estado e do Ministério do Turismo. A idéia é movimentar o turismo religioso na região, que já tem a estátua de padre Cícero Romão Batista (1844-1934) em Juazeiro do Norte, cidade vizinha. A estátua de Nossa Senhora de Fátima deve começar a ser erguida em março de 2008. Em Crato já existe atualmente romaria para reverenciá-la. A maior delas acontece em maio, mas, a cada dia 13, a santa é lembrada na cidade. A nova estátua de Nossa Senhora de Fátima será maior do que a de padre Cícero, que mede 28 metros e atrai milhares de fiéis todos os anos à região. Também ultrapassará a estátua de São Francisco, instalada em Canindé, a 120 quilômetros de Fortaleza, e que mede 28,5 metros. Segundo o deputado estadual Ely Aguiar (PSDC), um dos incentivadores da nova estátua, R$ 300 mil estão empenhados e R$ 800 mil foram encaminhados para liberação. A proposta é aumentar a visitação na cidade, que tem 197 anos de fundação. "O investimento no turismo religioso é muito importante para o desenvolvimento de Crato. Quem for visitar a estátua de padre Cícero, em Juazeiro, visitará o monumento de Nossa Senhora de Fátima", explicou Aguiar. A nova estátua será entregue à Diocese de Crato, que também administra a estátua de padre Cícero.