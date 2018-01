A idade chega, a barriguinha fica flácida, os pêlos rareiam em certos lugares. Gatinhos e gatinhas quando completam 10 anos já são considerados ?da melhor idade?. Mas isso é relativo. A Dylan, minha siamesa, completou uma década no final do ano passado. Siameses costumam viver 18, 19 anos. Ou seja, Dylan está na metade de sua vida. Mesmo assim, levei minha filhota para o que os veterinários chamam de ?perfil geriátrico?. Exames que incluem um hemograma completo e medem a função hepática, função renal e a taxa de glicose. Como esperado, minha filhota estava muito bem, obrigado. Um único detalhe preocupou a veterinária: a ?velhinha? costuma vomitar sua comida de vez em quando. Para resolver o problema, estou ministrando ranitidina para a sua suposta gastrite. ?Velhinha!?, Dylan miou. E mostrou a língua para completar. ?10 anos, mas com corpinho de 5?. Tá falado.