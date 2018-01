Um tribunal sul-coreano decidiu ontem a favor do direito de morrer de uma mulher de 75 anos que se encontra em estado vegetativo. Trata-se do primeiro caso de eutanásia do país. A idosa está em coma desde fevereiro, respira com a ajuda de aparelhos e não tem chance de se recuperar. Mas a corte deixou claro que a sentença se limita a esse caso, e não representa a aprovação da eutanásia.